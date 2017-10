ERG cresce ulteriormente nel mercato eolico francese

(Teleborsa) – ERG espande la sua presenza in Francia nel settore eolico. Attraverso la propria controllata ERG Eolienne France SAS, ha sottoscritto con Vent d’Est SAS, società della regione del Grand Est francese con competenze industriali nella gestione e sviluppo di impianti eolici e solidi rapporti con il territorio, un accordo per l’acquisizione del 75% del capitale sociale di due società titolari di due parchi per una capacità complessiva di 16,25 MW (Parc Eolienne de la Voie Sacrée SAS di 12 MW, entrato in esercizio nel 2007 e Parc Eolienne d’Epense SAS di 4,25 MW, entrato in esercizio nel 2005). Il rimanente 25% è detenuto da Renvico France SAS.

Il valore dell’acquisizione, base 100%, è pari ad un enterprise value di 12.9 milioni di euro. Il closing, condizionato tra l’altro alla rinuncia da parte del socio di minoranza al diritto di prelazione, è previsto entro fine anno. L’operazione prevede inoltre la stipula di un accordo di co-sviluppo con Vent d’Est SAS, per una pipeline early-stage di circa 300 MW di progetti localizzati sempre in Francia, in zone che presentano una ventosità molto elevata.

L’accordo consentirà quindi di avviare una attività di sviluppo greenfield anche in Francia, della quale ERG avrà la leadership nella definizione tecnica dei progetti e nella gestione dei costi.

Con tale acquisizione, coerente con gli obiettivi di Piano di diversificazione geografica e crescita all’estero, ERG porta la sua capacità installata a circa 270 MW in Francia, dove è già stato avviato un piano di progressiva internalizzazione delle attività di gestione dei parchi.