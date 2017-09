ERG, Bettonte fiducioso su cessione stazioni servizio entro l’anno

(Teleborsa) – L’Ad del gruppo ERG, Luca Bettonte, ha confermato la cessione della rete di 2.600 distributori in Italia, la Total ERG.

Parlando a margine dell’Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore, il top manager ha detto di essere fiducioso che la vendita delle stazioni di servizio, joint venture con la francese Total, avverrà entro la fine dell‘anno.

Bettonte non ha invece specificato se la cessione di Total ERG avverrà per intero o per singoli asset.