Equitalia: per rottamazione cartelle fino al 21 aprile sportelli aperti pomeriggio

(Teleborsa) – Sportelli di Equitalia aperti anche di pomeriggio fino al 21 aprile per dare massima assistenza a tutti i contribuenti interessati alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle.

Dopo la pubblicazione del decreto che ha prorogato dal 31 marzo al prossimo 21 aprile il termine per aderire alla definizione, agevolata l’Amministratore delegato, Ernesto Maria Ruffini, ha disposto, d’intesa con le parti sociali, di prolungare l’apertura pomeridiana fino alle 15,15 nelle 15 sedi dove si è registrata la più alta affluenza di contribuenti.

Oltre i 7 sportelli che dal 2016 sono già aperti il pomeriggio, Roma (via Colombo, via Benigni e via Aurelia), Napoli (corso Meridionale), Milano (viale dell’Innovazione e via Lario) e Torino (via Alfieri), sono 15 gli altri sportelli coinvolti, dove l’orario di apertura è stato esteso fino alle 15.15 già da lunedì 6 marzo: Padova, Bologna, Firenze e, con operazioni di cassa fino alle 13.15, Bari (via Marin), Perugia, Napoli (viale Kennedy e via San Gennaro al Vomero), Caserta, Salerno, Cagliari (via Giorgio Asproni), Sassari, Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria.

Inoltre, in ulteriori 8 sedi, sono stati previsti più giorni di apertura settimanale: Fermo (nelle Marche, istituita provincia nel 2004 e operativa dal 2009), Chioggia (Venezia), Montebelluna (Treviso), Tolmezzo (Udine), Empoli (Firenze), Ariano Irpino (Avellino), Torre del Greco (Napoli) e Lagonegro (Potenza).