Equita Group si prepara a sbarcare all’AIM

(Teleborsa) – Equita Group si avvicina a Palazzo Mezzanotte. Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo Equita Group SpA ha deliberato l’avvio delle attività preliminari e propedeutiche alla quotazione sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Equita è un partner di riferimento per le imprese italiane e gli investitori istituzionali, con oltre 40 anni di esperienza. Nel primo semestre 2017 la società ha registrato un utile netto consolidato di 4,5 mln di euro, in significativo miglioramento rispetto al primo semestre 2016 (+22,8% incluso l’utile di pertinenza dei terzi). I risultati del 1° semestre registrano un solido andamento della performance operativa e sono in linea con le previsioni del piano strategico.

Il piano strategico al 2020 prevede il rafforzamento del posizionamento strategico di Equita come leading Investment Bank indipendente italiana, con una profonda conoscenza delle imprese e del mercato dei capitali.

“Siamo davvero felici di avviare il processo di quotazione di Equita Group, un obiettivo che è sempre stato centrale nelle nostre strategie – ha dichiarato il Presidente Francesco Perilli – . L’IPO ci consentirà di crescere e rafforzare il nostro posizionamento e di disporre di titoli quotati per cogliere opportunità e continuare ad attrarre professionisti di talento che condividano il nostro progetto.”