ePRICE perfeziona investimento in Termostore

(Teleborsa) – ePRICE operatore italiano di eCommerce (Banzai sino al 30 gennaio) comunica di aver finalizzato l’investimento di 1 milione di euro in Termostore.

In seguito al perfezionamento dell’operazione, annunciata con il piano strategico 2021 presentato il 10 novembre 2016, ePRICE detiene una quota pari al 43% del capitale di Termostore che è la a prima start-up in Italia ad aver sviluppato un modello full-service per l’installazione e la manutenzione di impianti di Riscaldamento e di Climatizzazione.

A Piazza Affar il titolo di ePRICE sale del 2,26%.