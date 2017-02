Ennio Cascetta si aggiudica il Premio Sviluppo Infrastrutture 2016

(Teleborsa) – Il Prof. Ennio Cascetta si è aggiudicato il Premio Sviluppo Infrastrutture 2016. Il riconoscimento, consegnato a Milano al Coordinatore della Struttura tecnica di Missione per l’indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l’Alta Sorveglianza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, viene assegnato a Manager e Istituzioni del settore per l’importante lavoro svolto per il rilancio delle opere del Paese

Nella motivazione del Premio si legge che Cascetta ha “innovato pianificazione, programmazione e selezione delle opere infrastrutturali del Paese”. Tutto questo è avvenuto in una “fase complessa del MIT”.