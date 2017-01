Eni scopre olio e gas nell’offshore della Norvegia

(Teleborsa) – Eni va forte in Norvegia. Il cane a sei zampe ha annunciato una nuova scoperta di olio e gas nelle licenze PL128/128D nel Mare di Norvegia. Statoil è operatore con il 63,95% assieme a Petoro che detiene il 24,55%, e Eni che detiene l’11,5%.

La stima preliminare di olio in posto è compresa tra 70 e 200 milioni di barili con un ulteriore potenziale addizionale da testare.

Questa scoperta è parte della strategia di esplorazione near field che permette in caso di successo la veloce messa in produzione delle riserve grazie alle sinergie con infrastrutture già esistenti nelle vicinanze.