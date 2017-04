ENI presenta a Ravenna Piano Investimenti upstream al 2020

(Teleborsa) – ENI archivia la giornata alla borsa di Milano schivando le vendite che si sono abbattute sul principale listino milanese. Oggi, 10 aprile il Gruppo del Cane a sei zampe ha illustrato oggi il piano degli investimenti e delle attività upstream a Ravenna nel quadriennio 2017–2020.

L’upstream è ancora oggi un fattore chiave di crescita per l’economia locale ed ENI pur nello scenario di prezzi attuale, ha confermato investimenti per oltre 2 miliardi di euro nei prossimi 4 anni in attività di sviluppo e mantenimento degli asset nell’offshore ravennate.

Nel periodo di piano industriale la produzione in quota ENI sarà stabile intorno ai 53 mila barili di olio equivalente al giorno, tuttavia il potenziale dell’area consentirebbe di raddoppiare la produzione nel 2020, a fronte di ulteriori investimenti e di iter autorizzativi certi e celeri.

L’obiettivo del Gruppo petrolifero è puntare sulla produzione di gas italiano e, con il supporto di tutti gli stakeholder, tornare ai valori produttivi di 10 anni fa. Nella strategia di ENI, infatti, il gas riveste un ruolo fondamentale, in quanto rappresenta il miglior partner possibile per le rinnovabili nella transizione verso un futuro di energia sostenibile a basso contenuto di CO2.

Gli investimenti avverranno in un quadro di completa sostenibilità ambientale: elemento centrale del programma è il ridottissimo impatto sull’ambiente, grazie all’utilizzo prevalente di impianti e strutture esistenti e alla dismissione di alcuni asset non più funzionali nel piano di rilancio delle attività nell’offshore.