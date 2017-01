Eni: perforato con successo primo pozzo di Merakes in Indonesia

(Teleborsa) – ENI ha perforato e testato con successo il pozzo Merakes 2, primo pozzo di delineazione della scoperta di Merakes nell’ambito del Production Sharing Contract (PSC) di East Sepinggan. Il blocco è situato nel prolifico bacino del Kutei e la scoperta si trova a 35 km dal campo di Jangkrik, operato dal gruppo del cane a sei zampe, la cui produzione è attesa nel secondo trimestre del 2017 attraverso una Floating-Production Unit.

Il test di produzione, limitato dalle infrastrutture di superficie, ha registrato un’eccellente produttività del reservoir di Merakes che ha prodotto gas metano puro, permettendo altresì l’acquisizione di tutti i dati necessari per eseguire gli studi necessari al futuro sfruttamento commerciale della scoperta. La scoperta di Merakes è valutata in circa 57 miliardi di metri cubi di gas in posto e ha un potenziale addizionale attualmente in fase di studio.

ENI è operatore del PSC di East Sepinggan con una partecipazione dell’85% mentre la società di stato Pertamina Hulu Energy è partner con il 15%. Il cane a sei zampe è presente in Indonesia dal 2001 e detiene nel paese un ampio portafoglio di asset esplorativi, produttivi e di sviluppo.