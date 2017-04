ENI, nuova scoperta a gas e condensati nell’offshore della Libia

(Teleborsa) – ENI ha effettuato una nuova scoperta a gas e condensati nel prospetto esplorativo Gamma, nell’area contrattuale D, a 140 chilometri al largo di Tripoli, nell’offshore della Libia.

La scoperta è stata effettuata attraverso il pozzo esplorativo B1 16/3, situato a 15 chilometri a sud ovest del campo di Bouri e 5 chilometri a nord ovest del campo di Bahr Essalam. La perforazione del prospect Gamma è frutto della strategia di esplorazione near field di Eni che, in caso di successo, permette di sfruttare le sinergie con le infrastrutture produttive esistenti riducendo il tempo di messa in produzione della scoperta e permettendo di fornire nuova produzione di gas destinata al mercato locale e all’export.

Il pozzo, perforato in 150 metri d’acqua, ha raggiunto la profondità totale di 2.981 metri (9.780 piedi), incontrando una mineralizzazione a gas e condensati nella formazione Metlaoui di età Eocenica. Il pozzo ha la capacità di erogare, in configurazione di produzione, oltre 7.000 barili di olio equivalente al giorno. La scoperta di Gamma è un’ulteriore scoperta effettuata da ENI in Libia nell’area contrattuale D, dopo quelle del 2015.