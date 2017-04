ENI: nessun contratto con Pessina per appalti in Kazakhstan

(Teleborsa) – ENI smentisce nuovamente e fermamente la notizia riportata dal Fatto Quotidiano e da Report su contratti in essere con la società Pessina Costruzioni per lavori in Kazakhstan o altrove, conclusi direttamente o tramite proprie affiliate”.

Lo riporta il Gruppo del Cane a sei zampe in una nota dove si legge che “oggi, 10 aprile, il Fatto Quotidiano anticipa in un suo articolo il contenuto di un servizio che la trasmissione Report intenderebbe mandare in onda questa sera circa alcuni appalti che sarebbero stati affidati alla società Pessina Costruzioni in Kazakhstan da ENI o dal consorzio KPO (partecipato da Eni al 29,25%).

Secondo la ricostruzione effettuata da Report, avallata dal Fatto Quotidiano, tali appalti rientrerebbero nell’ambito di un presunto accordo dell’imprenditore Massimo Pessina con non meglio identificati esponenti politici per rilevare il quotidiano l’Unità”.

ENI sottolinea che “nessun contratto è in essere ne’ vi è mai stato fra il consorzio KPO e la società Pessina Costruzioni. La notizia riportata dal Fatto Quotidiano e da Report – sottolinea ENI – è pertanto falsa, diffamatoria e lesiva della reputazione del gruppo che si riserva il diritto di agire in giudizio nelle sedi più’ opportune a tutela dei propri diritti e della propria immagine”.

A Piazza Affari, le azioni di ENI scivolano dello 0,39%.