Eni mantiene le promesse: deliberato acconto su dividendo

(Teleborsa) – Come promesso agli azionisti Eni distribuirà un acconto sul dividendo 2017. Il Consiglio di Amministrazione del cane a sei zampe ha deliberato di attribuire agli azionisti un acconto sul dividendo 2017 di 0,40 euro per ciascuna azione in circolazione alla data di stacco cedola del 18 settembre 2017.

La messa in pagamento è stata fissata per il 20 settembre 2017.

Ai possessori di ADRs registrati entro il 19 settembre 2017, quotati alla Borsa di New York e rappresentativi ciascuno di due azioni Eni, sarà distribuito un acconto dividendo di 0,80 euro per ADR, pagabile il 6 ottobre 2017.

Positiva la chiusura del titolo Eni a Piazza Affari: +0,59%.