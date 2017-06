ENI entra in Talent Garden: nuova energia all’innovazione

(Teleborsa) – Intessere relazioni con il mondo dei freelance e degli innovatori, costruire sinergie con le diverse startup, mettere a sistema le risorse e il know-how così da individuare nuovi possibili terreni di collaborazione bottom-up e farsi contaminare dal network digitale.

Il gruppo del cane a sei zampe è partner di Talent Garden con un obiettivo: ripensare e trasformare il modo di lavorare ENI attraverso le occasioni di incontro e scambio offerte dagli spazi di coworking, aggiungendo un nuovo tassello al percorso di innovazione che caratterizza l’azienda, per evolvere il business dell’energia e renderlo sempre più competitivo nello scenario di mercato.

Presente a Talent Garden Calabiana con un proprio spazio di lavoro, l’Open Lab, ENI collabora alla realizzazione di eventi di valorizzazione e promozione della cultura digitale e del business innovativo. Partecipa inoltre a un progetto interdisciplinare all’interno del Master in Business Data Analysis, attraverso un’attività di mentorship durante le fasi in cui gli studenti elaboreranno i diversi project work.



L’ENI Data Science Lab, nato con l’obiettivo di monitorare real-time le conversazioni online, continua questa tradizione trasportandolo nel mondo della comunicazione digitale: analizza i big data utili all’elaborazione di insight specifici per la misurazione dell’impatto della comunicazione nella generazione di valore reputazionale.