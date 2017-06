ENI effettua prima spedizione di GNL prodotto da Jangkrik

(Teleborsa) – ENI ha effettuato oggi la prima spedizione di Gas Naturale Liquefatto (GNL) prodotto dal campo di Jangkrik, nelle acque profonde dell’Indonesia, e destinato al mercato interno indonesiano. Il carico da 22.500 metri cubi è partito dall’impianto di liquefazione di Bontang, nell’East Kalimantan, con destinazione Bali, dove sarà consegnato come parte del contratto di fornitura a lungo termine di GNL firmato con PT Pertamina (PERSERO) nel giugno 2015.

ENI aveva avviato la produzione di Jangkrik a maggio 2017, in anticipo rispetto a quanto previsto. Il gas prodotto, dopo essere stato trattato a bordo della FPU Jangkrik viene inviato ad un impianto di ricezione a terra per poi raggiungere, attraverso il sistema di trasporto dell’isola di East Kalimantan, l’impianto di liquefazione di Bontang. Il GNL prodotto è venduto con contratti di lungo termine, in parte a PT Pertamina e per la parte restante alla stessa ENI, che lo commercializzerà nell’ambito dello sviluppo del proprio portafoglio internazionale di GNL, in coerenza con la strategia annunciata a febbraio.

Il Gruppo del cane a sei zampe è operatore del Muara Bakau PSC con una quota di partecipazione del 55%, detenuta attraverso la sua controllata Eni Muara Bakau BV. Gli altri partner nel PSC sono ENGIE E&P (attraverso la sua consociata GDF SUEZ Exploration Indonesia BV), con il 33,33%, e PT. Saka Energi Muara Bakau, con l’11,67%. Tutte le attività sono svolte in coordinamento con SKKMigas, l’ente che rappresenta il governo dell’Indonesia.

“Jangkrik è un progetto sviluppato con un eccellente time-to-market, in anticipo rispetto a quanto annunciato, che sfrutta le sinergie con l’esistente terminale di Bontang e con altre scoperte a gas limitrofe. Queste potranno essere messe in produzione inserendole nella catena del valore già esistente”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato di ENI, Claudio Descalzi.