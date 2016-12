Eni e Terna siglano accordo per progetti su energia sostenibile

(Teleborsa) – ENI e Terna collaborano a sostegno delle energie rinnovabili.

I due gruppi energetici hanno siglato un accordo di cooperazione bilaterale (Memorandum of Understanding, MoU) per l’individuazione e la valutazione congiunta di opportunità relative a progetti di sviluppo di sistemi energetici, in un’ottica di sostenibilità e sostegno alle fonti di produzione di energia rinnovabile.

L’accordo riguarda un ampio ventaglio di potenziali collaborazioni tra cui lo studio di sistemi elettrici in particolare associati a opportunità di sviluppo Gas to Power, iniziative in ambito Access to Energy, progettazione e realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e la loro connessione e integrazione alla rete elettrica, soluzioni Smart Grid, progetti di Energy Storage, attività di Ricerca e Sviluppo e progetti energetici a ridotto impatto ambientale.

Grazie a questa collaborazione ENI intende accrescere in vari Paesi di interesse la propria capacità di realizzare progetti nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, in sinergia con le competenze e il know-how maturato da Terna nelle attività inerenti la progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete, con particolare riguardo all’adozione di soluzioni high tech finalizzate alla integrazione di produzione da fonti rinnovabili.

Intanto a Piazza Affari il titolo di ENI sale dello 0,13%, mentre Terna scivola dello 0,38%.