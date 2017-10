ENI e FIGC inaugurano a Gela il Centro Federale Territoriale

(Teleborsa) – ENI , già Top Sponsor delle squadre Nazionali FIGC, ha deciso di sostenere fino al 2018 anche il Settore Giovanile e Scolastico della Federazione nell’ambizioso progetto dei CFT, Centri Federali Territoriali.

Oggi 4 ottobre si avvia il Centro Federale Territoriale di Gela (il secondo in Sicilia), una città molto importante per ENI. Una nuova opportunità per i giovani ragazzi e ragazze gelesi di entrare in un importante progetto di educazione e formazione, attraverso il calcio, e che consente a ENI di continuare a promuovere iniziative di valorizzazione e crescita del territorio.

Grazie all’accordo tra FIGC e AC di Gela, il Centro Sportivo Enrico Mattei di Macchitella a Gela sarà riconvertito in Centro Federale Territoriale.

Iniziative come il Centro Federale Territoriale si inseriscono in un più ampio piano di ENI per lo sviluppo di Gela, siglato a Roma il 6 novembre 2014 con Il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Siciliana, il Comune di Gela, le organizzazioni sindacali e Confindustria Centro Sicilia.