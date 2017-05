ENI considera il Messico un paese core ad alto potenziale

(Teleborsa) – Il Messico resta un Paese “di forte interesse” e “con un grande potenziale” per l’ENI. Lo ha ribadito il numeroi uno del gruppo petrolifero italiano, Claudio Descalzi, in occasione dell’incontro con il Presidente del Messico Enrique Pena Nieto a Città del Messico.

Dopo il successo della perforazione del pozzo offshore Amoca-2, a fine marzo, l’Ad aveva già dichiarato che avrebbe potuto rivedere al rialzo le stime di produzione, inizialmente indicate in 800 milioni di barili di petrolio. Attualmente è in corso di perforazione il pozzo Amoca-3, in una parte inesplorata del campo; in caso di esito positivo questo nuovo pozzo potrebbe aggiungere riserve addizionali.

Durante l’incontro con il Presidente Nieto, al quale ha partecipato anche il Segretario di Stato all’Energia Pedro Joaquin Coldwell, Descalzi ha illustrato le attività e le prospettive della società nel Paese, con particolare riferimento all’Area 1. “Il nostro impegno nell’Area 1 rappresenta il primo passo della crescita di Eni in Messico – ha sottolineato il manager – dato che intendiamo espandere in futuro la nostra presenza nel paese”.

ENI è presente in Messico dal 2006 e ha creato la sua controllata al 100% ENI Mexico, nel 2015.