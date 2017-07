Engine Alliance: Kevin Vicha nuovo Presidente

(Teleborsa) – Kevin Vicha è il nuovo Presidente di Engine Alliance, joint venture tra GE (General Electric) Aviation e Pratt & Whitney per la produzione del motore aeronautico Engine Alliance GP7200 destinato all’Airbus A380. Kevin Vicha succede a Dean Athans, che ritorna ad un ruolo di leadership senior presso GE Aviation.

Kevin era entrato a far parte di EA nel 2015 come vicepresidente esecutivo appunto per il programma GP7200. “Non vedo l’ora di lavorare ancora più strettamente con Airbus e i nostri clienti delle compagnie aeree per mantenere e sostenere le loro flotte A380 – ha dichiarato il nuovo Presidente – e mentre la flotta è cresciuta, stiamo continuando ad espandere il GP7200 service network, per assicurare che il miglior motore per l’A380 sia abbinato al miglior servizio e supporto”.

Kevin aveva ricoperto diversi ruoli nella joint venture. Kevin era già Vice Presidente di Global Sales and Aftermarket Repair at Pratt & Whitney e si era occupato di ingegneria e assistenza clienti.

“Siamo orgogliosi delle prestazioni del GP7200 nelle operazioni delle compagnie aeree – ha dichiarato da parte sua Dean Athans – e abbiamo costruito un grande teram di professionisti di talento che amano l’A380. Sono fiducioso che Kevin condurrà Engine Alliance verso un successo continuo”.