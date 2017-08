Enervit chiude un semestre in crescita

(Teleborsa) – Enervit archivia i primi sei mesi dell’anno con risultati in crescita.

Al 30 giugno 2017, il Gruppo ha registrato ricavi pari a 30,6 milioni di euro in crescita dello 0,9% rispetto ai 30,4 milioni di Euro conseguiti nel primo semestre 2016.

L’EBITDA pari a 4,1 milioni evidenziando una crescita del 36,5% rispetto ai 3 milioni registrati al 30 giugno 2016.

L’EBIT arriva a 3,1 milioni in crescita del 57,9% rispetto ai 2 milioni conseguiti al 30 giugno 2016.

Il Gruppo Enervit, al 30 giugno 2017, registra un risultato netto positivo per 2,2 milioni di euro in netto miglioramento (+85,3%) rispetto al 30 giugno 2016 quando era pari a 1,2 milioni di euro.

La Posizione Finanziaria Netta al 30 giugno 2017 è negativa per 1 milione di euro in netto miglioramento rispetto al 30 giugno 2016 quando era negativa per 3,4 milioni, in flessione per effetto dell’andamento stagionale dei flussi rispetto al 31 dicembre 2016 quando era positiva per 2 milioni.

A Piazza Affari, il titolo gioisce mostrando un rialzo del 3,72%.