Enertronica in denaro dopo indicazioni su gestione

(Teleborsa) – Scambia in rialzo oggi Enertronica, che guadagna l’1,48% sul listino, dopo che il CdA ieri ha deliberato il lancio di un prestito obbligazionario convertibile per un importo massimo di 16 milioni di euro e dato indicazioni sul business, stimando per il primo semestre un fatturato consolidato di 46 milioni di euro ed un utile ante imposte consolidato di 1,4 milioni.

Tornando alla performance di Borsa, lo scenario di breve periodo di Enertronica evidenzia un declino dei corsi verso area 3,119 Euro con prima area di resistenza vista a 3,223. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,073.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)