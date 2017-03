Enertronica consolida la sua presenza in USA con una newco con sede in America

(Teleborsa) – Enertronica ha annunciato di aver costituito una propria controllata negli USA con l’obiettivo di sviluppare le proprie linee di business nel settore delle energie rinnovabili. La NewCo Enertronica Inc è controllata al 100% da Enertronica SpA ed è stata incorporata nello stato del Delaware. Avrà sedi in Massachusetts e Nevada.

La costituzione di Enertronica Inc ha visto la contemporanea sottoscrizione di un importante contratto di Engineering relativo alla progettazione di due centrali fotovoltaiche per la potenza complessiva di circa 50 MW che saranno realizzate negli USA nel 2017-2018. La progettazione copre la totale fornitura EPC e quindi vede coinvolta sia Enertronica SpA che la propria controllata Elettronica Santerno. Il valore complessivo del contratto di ingegneria è di circa 500 kUSD e sarà completato nel 2017.

La sottoscrizione del contratto di ingegneria rende altamente probabile che il Gruppo sarà coinvolto in maniera pressoché integrale sulle attività di costruzione dei due campi fotovoltaici.

Con la costituzione di Enertronica Inc la presenza del Gruppo Enertronica negli USA si consolida ulteriormente. Si ricorda, infatti che Elettronica Santerno è attiva negli USA da circa 5 anni attraverso la propria controllata Santerno Inc, con sede in California, e che attualmente sono già in corso due importanti commesse ed in particolare: contratto di O&M in California per 270 MW; nuova fornitura per 8 MW in Minnesota. Entrambe le commesse sono già stata comunicate ai mercati al momento della sottoscrizione.

Il presidente ed AD di Enertronica Vito Nardi, ha commentato entusiasta questa evoluzione: “Il gruppo sta rispettando meticolosamente le proprie aspettative di crescita nel mercato statunitense. L’obiettivo della costituzione di una nuova controllata negli USA non solo è stato rispettato ma è stato coronato dalla sottoscrizione di un contratto dalla rilevanza strategica elevatissima. Con questo passo la presenza negli Stati Uniti diventa rilevante ma soprattutto si testimonia la capacità del Gruppo di rispettare i piani di crescita e soprattutto di rispettare le promesse e le attese del mercato. Attese che adesso diventano ancora più ambiziose e che saranno certamente rispettate”.