Energy Lab; slitta ad oggi, 22 maggio, pagamento cedola bond convertibili

(Teleborsa) – Energy Lab, smart energy company indipendente quotata su AIM Italia attiva nei settori energia rinnovabile, efficienza energetica e waste to energy, informa che il pagamento degli interessi relativi al prestito obbligazionario denominato “Energy Lab Convertibile 7% 2014-2019” contrariamente a quanto previsto, avverrà in oggi, 22 maggio 2017.

Il pagamento che sarebbe dovuto avvenire il 19 maggio scorso è slittato a causa di un errore avvenuto in sede di collocamento e relativa al censimento in Monte Titoli e quindi non ascrivibile all’Emittente.

Energy Lab informa che non si terrà conto di questo scostamento nella determinazione dei giorni effettivi del periodo di interessi. I successivi pagamenti avverranno puntualmente secondo quanto previsto dal regolamento.