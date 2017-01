Energica Moto distribuisce le bonus share. CdA approva linea di finanziamento

(Teleborsa) – Energica Motor annuncia che distribuirà le bonus share, in base agli impegni assunti in fase di IPO, a tutti gli azionisti che abbiano mantenuto la piena proprietà delle azioni per almeno 12 mesi, a partire dal 29 gennaio 2016, data di inizio delle negoziazioni del titolo in Borsa.

L’assegnazione gratuita verrà effettuata in ragione di una bonus share per ogni dieci azioni assegnate nell’ambito dell’Offerta e non alienate. L’attribuzione delle Azioni Aggiuntive dovrà essere richiesta nel periodo compreso tra il 29 gennaio 2017 ed il 28 febbraio 2017.

Energica ha anche annunciato che, in data 20 gennaio 2017, il CdA ha approvato il finanziamento soci fruttifero concesso da CRP Meccanica e da CRP Technologyper una somma complessiva massima pari a 2,3 milioni di euro, di cui un importo massimo pari a 1,2 milioni concesso da CRP Meccanica e 1,1 milioni concesso da CRP Technology.

Il finanziamento soci sarà erogato in più tranche e strutturato mediante messa a disposizione fino al 30 aprile 2017, del suddetto importo, secondo necessità. Le somme dovranno essere rimborsate con rate periodiche entro e non oltre la data del 31 dicembre 2022 con un preammortamento pari a 2 anni e un tasso di interesse annuo del 3%. Entrambe le società hanno già erogato un importo pari a Euro 400 mila.