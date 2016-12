Energia, in Regno Unito metà dell’elettricità è generata da fonti pulite

(Teleborsa) – L’anno che sta per concludersi segna un traguardo importante per la Gran Bretagna in materia di energia pulita.

Secondo quanto annunciato dal dipartimento britannico dell’energia, nel terzo trimestre del 2016, le energie rinnovabili hanno fornito un quarto dell’energia complessiva: il 25% grazie a un aumento nell’eolico e nel fotovoltaico.

Anche il nucleare si è attestato al 25%.

Il Regno Unito ha fatto sapere, poi, che sarà chiusa entro il 2025, l’ultima centrale a carbone, la cui produzione di elettricità è scesa al 16,7%, con una diminuzione di due terzi nel corso di quest’anno.