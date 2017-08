Enel sigla accordo di tax equity per lo sviluppo del progetto eolico Red Dirt

(Teleborsa) – Enel Green Power North America, controllata dal Gruppo Enel, ha siglato un accordo di tax equity del valore di circa 340 milioni di dollari USA con MUFG ed Allianz Renewable Energy Partners of America, che ha per oggetto il parco eolico Red Dirt in Oklahoma, con una capacità installata totale di circa 300 MW.

In base all’accordo, comunemente utilizzato nello sviluppo di impianti di energia rinnovabile negli Stati Uniti, MUFG e Allianz corrisponderanno l’importo sopra indicato al proprietario del parco eolico Red Dirt Holdings, acquistando il 100% dei titoli di classe “B” del progetto.

La partecipazione al progetto consentirà ai due investitori di ottenere, a determinate condizioni fissate dalla normativa fiscale statunitense, una percentuale dei benefici fiscali dell’impianto Red Dirt. A sua volta, Enel Green Power North America, attraverso Red Dirt Holdings, manterrà al 100% la proprietà dei titoli di “Classe A” e quindi la gestione del progetto.

L’accordo garantisce, da parte dei due investitori, l’impegno al finanziamento, il cui perfezionamento è previsto all’avvio dell’operatività commerciale dell’impianto eolico Red Dirt emntro fine 2017. L’accordo fiscale beneficia di una “parent company guarantee” di Enel.

L’investimento per l’impianto Red Dirt ammonta a circa 420 milioni di dollari USA e si iscrive nel quadro degli investimenti previsti dall’attuale piano strategico di Enel. Una volta operativo, Red Dirt sarà in grado di generare circa 1.200 GWh di energia rinnovabile all’anno, pari al fabbisogno energetico di oltre 97.000 famiglie statunitensi, evitando l’immissione in atmosfera di circa 860.000 tonnellate di CO2 l’anno.