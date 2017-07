Enel sigla accordo con la startup Amber Kinetics per tecnologia flywheel

(Teleborsa) – Enel ha siglato un accordo biennale con Amber Kinetics, una start-up statunitense nata da un’iniziativa di alcuni professori e ricercatori dell’università californiana di Berkeley, con l’obiettivo di valutare l’innovativa tecnologia di stoccaggio flywheel, un sistema elettromeccanico costituito da una massa rotante di grandi dimensioni in grado di accumulare energia.

“Con questo accordo, Enel espande la ricerca di soluzioni innovative nel promettente settore dell’accumulo energetico”, ha detto Enrico Viale, responsabile della divisione Global Thermal Generation, aggiungendo che “per Enel si tratta di un passo avanti verso l’integrazione dell’energy storage in tutti i livelli della catena di valore dell’elettricità” e di una risposta al problema di gestire i picchi di domanda.

In base all’accordo, Enel studierà e testerà la tecnologia per individuare applicazioni commerciali su larga scala che integrano la tecnologia nella rete. Al termine della fase di test di tre mesi su due unità sincronizzate (entrambe con una potenza nominale di 8 kW per una capacità di accumulo di 32 kWh) in uno dei siti di collaudo di Amber Kinetics in California, Enel valuterà la possibilità di utilizzare il modello 40 kW/160 kWh della tecnologia per un progetto pilota in una delle sue centrali termiche.

Il sistema flywheel in acciaio da 5.000 libbre (intorno a 2.267 kg) si carica convertendo l’energia elettrica proveniente dalla centrale alla quale è abbinato o dalla rete elettrica nell’energia cinetica del flywheel in movimento, il quale presenta periodi di carica che possono durare fino a quattro ore. Nelle fasi di picco della domanda, il sistema avvia un generatore – in modo automatico o attraverso un sistema di controllo – che trasforma l’energia cinetica in energia elettrica immessa poi nella rete.