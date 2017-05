Enel si rafforza nell’eolico in Spagna

(Teleborsa) – Enel, tramite la società per le rinnovabili Enel Green Power Espana della controllata spagnola Endesa, si è aggiudicata 540 MW di capacità eolica in Spagna a seguito della gara per 2.000 MW di energia da fonti rinnovabili.

Il bando è stato lanciato dal governo spagnolo per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di coprire il 20% del consumo energetico tramite fonti rinnovabili entro il 2020.

Enel investirà circa 600 milioni di euro nella costruzione della capacità eolica, nel quadro degli investimenti previsti dall’attuale piano strategico.

Gli impianti, che dovrebbero entrare in esercizio entro il 2019, venderanno l’energia prodotta sul mercato elettrico all’ingrosso in Spagna, con incentivi del Governo iberico, in termini di capacity payments annui, per garantire un rendimento costante sui 25 anni di vita degli impianti.