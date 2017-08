Enel riorganizza le attività in Cile

(Teleborsa) – Enel riorganizza le sue attività in Cile. Lo ha fatto sapere venerdì sera il gruppo energetico, spiegando che “il Consiglio di Amministrazione della controllata Enel Chile ha dato avvio all’analisi di una possibile riorganizzazione delle partecipazioni societarie del Gruppo Enel in Cile”.

Su tale riorganizzazione, basata su una proposta formulata dalla stessa Enel Chile a luglio, il management della holding “ha espresso, in via preliminare, una valutazione favorevole”, ritenendola “in linea con alcuni degli obiettivi strategici del Gruppo” con particolare riguardo alla semplificazione degli assetti proprietari delle società quotate cilene del Gruppo stesso.

La proposta di riorganizzazione societaria prevede due fasi: l’integrazione in Enel Chile degli asset rinnovabili cileni posseduti dalla società del Gruppo Enel Green Power Latin America, tramite fusione per incorporazione di quest’ultima nella stessa Enel Chile; il lancio da parte di Enel Chile di un’offerta pubblica di acquisto e di scambio sulla controllata Enel Generación Chile (pari a circa il 40% del capitale sociale).

L’efficacia dell’OPAS sarà subordinata all’acquisizione di un numero complessivo di azioni tale da consentire ad Enel Chile di incrementare la propria partecipazione in Enel Generación Chile ad oltre il 75% del capitale sociale dall’attuale 60%. Dunque, l’efficacia dell’operazione sarà subordinata fra l’altro all’approvazione da parte dell’Assemblea degli azionisti di Enel Generación Chile di una modifica allo statuto sociale che consenta di rimuovere i limiti al possesso azionario che attualmente non permettono ad un singolo azionista di possedere oltre il 65% del capitale della società.

Enel ha dettato alcune condizioni per l’operazione di riorganizzazione: l’operazione dovrà essere effettuata a condizioni di mercato, tenendo in adeguata considerazione le prospettive di crescita della generazione da fonti rinnovabili in Cile; Enel dovrà mantenere una partecipazione azionaria attorno al 60% in Enel Chile; l’operazione dovrà assicurare un incremento dell’earnings per share (EPS) di Enel Chile.