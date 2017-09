Enel, nuovo parco eolico in Perù

(Teleborsa) – Enel sempre più attiva in Sudamerica. La società, attraverso la controllata Enel Green Power Perù (“EGPP”), ha dato il via ai lavori di costruzione di Wayra I1, il suo primo parco eolico in Perù.

Verranno investiti circa 165 milioni di dollari nella costruzione dell’impianto, che dovrebbe entrare in esercizio nella prima metà del 2018. Lo stabilimento, in grado di generare circa 600 GWh all’anno, rientra nel quadro di un contratto di fornitura ventennale firmato con il Ministero dell’energia e delle miniere del Perù, e potrà soddisfare il fabbisogno di oltre 480 mila famiglie evitando l’emissione in atmosfera di quasi 288 mila tonnellate di CO2 all’anno.

Parallelamente, EGPP ha avviato un piano finalizzato a favorire le opportunità di generazione di reddito nelle aree in prossimità del parco. Il progetto, che comprende corsi di formazione imprenditoriale per le donne e supporto per la creazione delle loro imprese, è attuato in coordinamento con le autorità e le comunità locali.

Entro il prossimo anno Enel Green Power, con un totale di 326 MW di energia eolica, solare e idroelettrica aggiudicati, sarà in grado di diventare il principale operatore nel settore delle rinnovabili in Perù, nonché la sola impresa a gestire impianti basati su tre diverse tecnologie rinnovabili (è in corso infatti anche la costruzione di una centrale idroelettrica).