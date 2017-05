Enel lancia in Cile la prima microrete alimentata da fotovoltaico

(Teleborsa) – Enel, attraverso la controllata Enel Green Power Chile, ha avviato la prima micro-rete commerciale di tipo “plug-and-play”, totalmente “emission-free” e alimentata da fotovoltaico solare e da sistemi di accumulo a idrogeno e litio.

L’impianto risponde a parte della domanda energetica del campo base che ospita oltre 600 tecnici operativi presso l’impianto geotermico Enel di Cerro Pabellón, a Ollagüe, nella regione di Antofagasta.

La micro-rete è un progetto di innovazione d’avanguardia, sviluppato da Enel con il sostegno tecnico di EPS (Electro Power Systems), leader tecnologico nei sistemi di stoccaggio di energia e micro-reti. L’impianto si basa su un sistema di storage ibrido (HyESS) che comprende: un impianto solare fotovoltaico da 125 kWp, supportato da un sistema di accumulo a idrogeno da 450 kWh e da batterie al litio, da 132 kWh. L’attività congiunta dell’impianto solare fotovoltaico con il sistema di accumulo, assicura una capacità superiore ai 580 kWh e trasforma l’energia solare intermittente in una fonte di energia costante, aumentando la flessibilità e la stabilità della micro-rete.

Inoltre, un innovativo sistema di controllo ottimizza i flussi di energia elettrica prodotti dai moduli fotovoltaici e assicura che tali flussi siano condivisi in modo efficiente tra i due sistemi di accumulo per garantire la disponibilità continua di energia. In questo modo, la micro-rete è in grado di fornire energia a zero emissioni 24 ore su 24, senza dover ricorrere a generatori diesel, a differenza di altri impianti di questo tipo.

L’impianto può funzionare sia on-grid che off-grid: può essere cioè collegato a una rete, come accade ora per sostenere la fornitura di elettricità al campo base di Cerro Pabellón, oppure funzionare in modo indipendente. Inoltre, rappresenta una soluzione “plug-and-play”, in quanto i suoi componenti possono essere facilmente smontati, riassemblati e installati in una nuova posizione, una caratteristica particolarmente utile nelle aree remote e poco elettrificate