Enel lancia bond in dollari da 5 miliardi

(Teleborsa) – Enel Finance International, società finanziaria del gruppo Enel, ha lanciato sul mercato statunitense e sui mercati internazionali un’emissione obbligazionaria senior unsecured per 5 miliardi di dollari, su tre tranche, con scadenze 5, 10 e 30 anni.

L’emissione ha ricevuto richieste per circa 3 volte e mezzo, totalizzando ordini per un ammontare superiore ai 17 miliardi di dollari USA.

Il bond è strutturato nelle seguenti tre tranche: 2 miliardi di dollari a tasso fisso 2,875% con scadenza 2022; 2 miliardi di dollari a tasso fisso 3,625% con scadenza 2027 e 1 miliardo di dollari a tasso fisso 4,750% con scadenza 2047.

Il rating di Enel è BBB (positivo) per Standard & Poor’s, Baa2 (stabile) per Moody’s e BBB+ (stabile) per Fitch.