Enel, Kepler Cheuvreux consiglia “buy” dopo la trimestrale

(Teleborsa) – Si muove sulla parità il gruppo energetico, a Piazza Affari.

Lo status tecnico di Enel è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,579 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 4,551. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,607.

Enel ha annunciato la scorsa settimana conti in accelerazione nel primo trimestre. Stamane gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno indicato il giudizio sul titolo a “buy” con target price ritoccato all’insù a 5 euro rispetto ai 4,572 euro delle attuali quotazioni.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)