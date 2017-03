Enel, investimento da oltre 100 milioni per il polo tecnologico in Sicilia

(Teleborsa) – Un programma di investimenti aziendali da oltre 100 milioni di euro complessivi nel polo tecnologico siciliano di Enel, da ripartire a più di 80 milioni di euro per la fabbrica fotovoltaica 3 Sun e 20 milioni per l’Innovation Lab. L’annuncio è stato fatto durante la visita del Premier, Paolo Gentiloni, che sabato 4 marzo so è recato all’Enel Innovation Lab di Passo Martino, a Catania.

Il Premier è stato ricevuto dall’Amministratore Delegato di Enel, Francesco Starace che, insieme al Direttore della Divisione Globale Energie Rinnovabili, Francesco Venturini, e alla presenza del Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta, e del sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha illustrato il programma di investimenti.

