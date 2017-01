Enel: intesa con Dewa per digitalizzazione reti e smart grid

(Teleborsa) – Dopo l’accordo di pochi giorni fa dell’Azienda italiana per l’energia con Saudi Electricity Company, Enel e Dubai electricity and water authority (Dewa), l’azienda pubblica di servizi infrastrutturali di Dubai, hanno firmato un Memorandum d’intesa per collaborare in materia di smart grid e digitalizzazione delle reti. L’accordo è stato siglato a Dubai da Livio Gallo, responsabile Infrastrutture e Reti Global di Enel e Saeed Mohammed Al Tayer, Amministratore delegato e Direttore generale di Dewa.

“Siamo molto lieti di gettare le basi per una collaborazione con un importante partner – ha detto Gallo – che condivide il nostro obiettivo di promuovere tecnologie smart e la digitalizzazione delle reti, fattori cruciali per il futuro del settore dell’energia”. Soddisfazione, naturalmente, anche da parte di Dewa per questo MoU, perché l’intesa “porterà crescita, sviluppo e leadership in materia di energia sostenibile”.

Il Memorandum ha una durata di tre anni e potrebbe essere esteso previo accordo fra le due società.