Enel: in esercizio nuovo parco eolico in Sudafrica

(Teleborsa) – Entra in servizio il nuovo parco eolico da 111 MW di Gibson Bay in Sudafrica, attivato da Enel Green Power, controllata di Enel.

“Gibson Bay è il nostro secondo parco eolico che entra in servizio in Sudafrica, dopo Nojoli, a ulteriore dimostrazione del nostro impegno per un futuro energetico a bassa intensità di carbone – ha commentato William Price, Country Manager per il Sudafrica. Lo sviluppo di energie rinnovabili offre al Sudafrica l’opportunità di diventare un importante operatore mondiale in questo settore in espansione, considerando che gli investimenti nelle rinnovabili offrono buone opportunità di occupazione e nuove competenze al Paese”

Gibson Bay è in grado di produrre circa 420 GWh l’anno, pari alla domanda energetica di circa 131 mila famiglie sudafricane, evitando l’immissione in atmosfera di oltre 383mila di tonnellate di CO2 l’anno



A Piazza Affari, il titolo di Enel scivola dello 0,18%.