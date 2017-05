Enel, Equita sim consiglia “buy”

(Teleborsa) – Contenuto ribasso per il gruppo energetico, che mostra una flessione dello 0,95% inferiore a quello mostrato dall’indice di riferimento FTSE MIB.

Il titolo riesce a contenere le vendite grazie all’indicazione positiva giunta dagli analisti di Equita sim che hanno indicato il giudizio “buy” con target price fissato a 4,582 euro.

La società si è rafforzata nel settore delle rinnovabili in Spagna, in particolare l’eolico. Tramite la società Enel Green Power Espana della controllata spagnola Endesa, si è aggiudicata 540 MW di capacità eolica a seguito della gara per 2.000 MW di energia da fonti rinnovabili.

La tendenza di breve di Enel è in rafforzamento con area di resistenza vista a 4,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 4,56. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 4,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)