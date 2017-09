Enel, Enel Open Fiber potrebbe quotarsi nel 2019

(Teleborsa) – Quotazione in vista per Enel Open Fiber? Forse nel 2019. A dichiararlo alla stampa l’amministratore delegato del gruppo Tommaso Pompei, spiegando che la joint venture paritetica tra Enel e CDP Equity dedicata alla banda ultralarga dovrebbe raggiungere le dimensioni adeguate per lo sbarco a Piazza Affari entro la fine del 2019. Ad ogni modo, ha puntualizzato l’Ad, “la decisione spetterà agli azionisti”.

Sulla borsa milanese il titolo Enel staziona sulla parità, all’indomani dell’annuncio del via ai lavori di costruzione di Wayra I, il suo primo parco eolico in Perù.