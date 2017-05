Enel confermata negli indici di sostenibilità Euronext Vigeo – World 120

(Teleborsa) – Enel è stata confermata nell’edizione di giugno 2017 dell’Euronext Vigeo – World 120 index, che viene pubblicato due volte l’anno ed elenca 120 società quotate più sostenibili fra quelle col livello più alto di capitale flottante in Europa, Nord America e regione Asia-Pacifico.

Inoltre, Enel è stata confermata negli indici regionali Euronext Vigeo Eurozone 120 e Europe 120 che, rispettivamente, classificano le 120 società con il livello più alto di responsabilità sociale d’impresa tra quelle col maggior capitale flottante nell’Eurozona e in Europa. L’azienda è stata ammessa agli indici fin dalla loro creazione quattro anni fa.

Anche Endesa, la controllata spagnola del Gruppo, è stata ammessa nei tre indici. L’azienda è stata inserita per la prima volta nel Euronext Vigeo – World 120 index alla fine del 2014 e fa parte del Euronext Vigeo Eurozone 120 e Europe 120 dalla loro creazione.

Gli indici Euronext Vigeo Eiris danno conto degli sforzi delle maggiori aziende che inseriscono lo sviluppo sostenibile al centro delle loro strategie di business. Vigeo Eiris prende in considerazione per ogni azienda circa 330 indicatori, su 38 aree tematiche che includono la salvaguardia dell’ambiente, l’impegno per il rispetto dei diritti e del capitale umano, le relazioni con gli stakeholder, la corporate governance e il codice etico, l’integrità e la lotta alla corruzione, la prevenzione del dumping sociale e ambientale nella catena di approvvigionamento e di subappalto.