Enel completa in Kansas i primi 200 MW del suo più grande parco eolico

Enel Green Power North America (EGPNA) ha completato i primi 200 MW di Cimarron Bend, il più grande progetto eolico che la società possiede nel portafoglio globale.

Cimarron Bend si trova in Kansas negli Stati Uniti. La costruzione del parco eolico da 400 MW è stato avviato nel mese di aprile 2016 in partnership con la società locale Tradewind Energy. Questo rafforzerà ulteriormente la posizione di EGPNA in Kansas dove (tra progetti in costruzione e operativi) ha una potenza complessiva da 1,1 GW. Questa potenza ha richiesto un investimento di più di 1,7 miliardi di dollari.