Enel avvia produzione del parco solare Lapa in Brasile

(Teleborsa) – Enel, tramite la controllata brasiliana per le rinnovabili Enel Green Power Brasil Participacoes (EGPB), ha avviato la produzione di Lapa, il più grande parco solare fotovoltaico attualmente operativo in Brasile.

Lapa si trova a Bom Jesus da Lapa nello Stato di Bahia, nel nord-est del Brasile, e comprende due impianti: Bom Jesus da Lapa (80 MW) e Lapa (78 MW), per una capacità installata totale di 158 MW.

Enel ha investito circa 175 milioni di dollari nella costruzione del parco solare, che venderà l’energia generata nel quadro di contratti di fornitura ventennali, che prevedono la vendita di volumi specifici alla Camera di commercio dell’energia elettrica brasiliana.

Nello Stato di Bahia, la controllata EGPB del Gruppo gestisce già 264 MW di capacità eolica e sta attualmente costruendo i parchi solari di Ituverava (254 MW) e di Horizonte (103 MW) e i parchi eolici di Morro de Chapeu (172 MW), Delfina (180 MW) e Cristalandia (90 MW).

In Brasile, attraverso le controllate EGPB e Enel Brasil, il Gruppo Enel ha una capacità installata totale in rinnovabili di 1.464 MW, di cui 401 MW da fonte eolica, 170 MW da solare fotovoltaico e 893 MW da idroelettrico, oltre a ulteriori 442 MW da eolica e 649 MW da solare attualmente in esecuzione.