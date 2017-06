Enel avvia la costruzione del più grande parco eolico in Grecia

(Teleborsa) – Enel, attraverso la controllata greca per le energie rinnovabili Enel Green Power Hellas, ha avviato la costruzione del parco eolico di Kafireas, nella parte meridionale dell’isola greca Evia, nel comune di Karistos.

Enel investirà circa 300 milioni di euro. Una volta completata, la nuova struttura avrà una capacità totale installata di 154 MW e sarà il più grande parco eolico del Paese.

“L’avvio dei lavori di costruzione di Kafireas è un nuovo passo in avanti nel consolidamento della presenza di Enel in Grecia, dove abbiamo un’esperienza decennale nel settore delle rinnovabili”, ha dichiarato Antonio Cammisecra, responsabile Enel Green Power.



L’opera dovrebbe entrare in esercizio nel primo trimestre del 2019 e venderà l’elettricità prodotta nel quadro di un contratto di fornitura ventennale (PPA) stipulato con il gestore del mercato ellenico LAGIE.