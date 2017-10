Enel apre un innovation hub a Mosca

(Teleborsa) – Enel, in occasione dell’Open Innovation Forum di Skolkovo, vicino Mosca, ha inaugurato il proprio Innovation Hub in Russia.

L’Innovation Hub nasce all’interno del polo tecnologico di Skolkovo e ha l’obiettivo di individuare e sviluppare collaborazioni con start-up, PMI e altre aziende russe su un’ampia gamma di progetti in diversi settori, come le soluzioni di efficienza energetica, le smart grid, le energie rinnovabili, l’Internet of Things (IoT) e il Big Data Analytics.

All’evento, il più grande e importante in Russia dedicato all’innovazione e alle nuove tecnologie, che si è svolto presso il Technopark di Skolkovo, hanno partecipato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Enel, Francesco Starace, il Direttore Enel di Innovazione e Sostenibilità, Ernesto Ciorra, il Presidente del Gruppo Renova e Presidente della Fondazione Skolkovo, Viktor Vekselberg, e il Presidente dell’Università di Skoltech, Alexander Kuleshov.

“L’innovazione è una grande sfida per tutte le aziende affermate che operano in settori che storicamente hanno goduto di uno sviluppo naturale grazie a tecnologie ereditate. L’apertura di un Innovation Hub in Russia è quindi una grande opportunità per Enel, che lavora duramente per mantenere la propria posizione di operatore all’avanguardia nell’evoluzione tecnologica in un Paese con un ecosistema dinamico e produttivo”, ha affermato Francesco Starace, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel.