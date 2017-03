Enav, Roberto Scaramella Presidente con solida esperienza nell’aviazione

(Teleborsa) – Mentre troppo spesso la scelta governativa dei manager chiamati a dirigere le industrie partecipate solleva perplessità e disorientamento non solo nell’opinione pubblica ma anche tra gli addetti a lavori per il discutibile precedente grado di competenza nel settore, il cosiddetto “Walzer delle poltrone”, l’indicazione di Roberto Scaramella a Presidente di Enav accanto alla conferma dell’Ad Roberta Neri smentisce critiche e dubbi.

Quelle perplessità sul tipo di quanto affermato tra una battuta e l’altra nei giorni scorsi da alcuni manager Alitalia di “livello” sulla figura del prossimo Presidente operativo Alitalia Luigi Gubitosi, ex Dg Rai, “su cosa fosse andato a fare in viaggio lampo ad Abu Dhabi dallo stato maggiore Ethiad azionista di maggioranza AZ, Lui che conosce gli aerei solo per averci viaggiato”. Battuta poi ripresa da Crozza nella sua satira settimanale ora in onda su la “NOVE”

.

Roberto Scaramella, napoletano classe 1967, che prenderà il posto di Ferdinando Franco Falco Beccalli alla guida della Società Nazionale di Assistenza al Volo nelle non semplici pieghe del passaggio alla quotazione in Borsa, vanta infatti una solida esperienza appunto nel campo dell’aviazione. Laureato in Ingegneria all’Università Federico II di Napoli, è l’attuale Amministratore delegato di Ala, società di logistica avanzata aerospaziale e Ad e socio fondatore di Essex. Ala è Gruppo leader in Italia nella logistica e supply chain per il settore aerospaziale, partner strategico dei principali costruttori mondiali del settore militare e civile.

Il manager ha cominciato la carriera nel 1991 alla Procter & Gamble, per poi passare nel febbraio del 2001 a Bain, società di consulenza internazionale fondata a Milano nel 1989, con il ruolo di vice presidente. Nel novembre del 2010 approda nel gruppo dell’Aga Khan lavorando nella omonima Fondazione per lo sviluppo economico quale responsabile del comparto aviazione, e, dal gennaio 2013 al novembre 2014, anche come Ad di Meridiana, la compagnia aerea sarda di base a Olbia e ora partner di Qatar Airways. Dal 2010 e’ membro del Consiglio di amministrazione della onlus Altranapoli