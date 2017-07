(Teleborsa) – Roberta Neri, Amministratore delegato della società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, parla del vantaggio che ha rappresentato per Enav l’essere l’unico service provider di navigazione aerea quotato al mondo. L’Ad traccia un bilancio dell’anno trascorso dal momento della quotazione in Borsa del 26 luglio 2016.

Enav punta al mercato estero ed alla tecnologia redazioneteleborsaxml