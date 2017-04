ENAV: l’assemblea nomina il nuovo CdA, Scaramella Presidente

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di ENAV ha approvato a maggioranza il bilancio 2016 che ha segnato “il miglior risultato nella storia dell’azienda” con un utile netto consolidato in aumento del 15,5%.

Nel suo intervento, l’Amministratore Delegato Roberta Neri ha parlato di “anno positivo che ci fa guardare al futuro con ottimismo. I risultati – ha sottolineato – confermano la solidità del nostro business e della nostra azienda”.

Via libera anche alla distribuzione di un dividendo di 0,176 euro per azione, pari a 95,3 milioni di euro, da mettere in pagamento il 24 maggio, con stacco cedola fissato al 22 maggio e record date il 23 maggio.

I soci hanno inoltre nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio in scadenza il 31 dicembre 2019. Roberto Scaramella è stato nominato Presidente. Fanno parte del nuovo board Roberta Neri, Giuseppe Acierno, Maria Teresa Di Matteo, Nicola Maione, Mario Vinzia per il ministero dell’Economia (azionista di maggioranza con il 53,37% del capitale). Antonio Santi, Fabiola Mascardi e Carlo Paris per i fondi (3,1118%).

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrebbe riunirsi il 4 maggio prossimo.