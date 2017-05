Enav: il Cda conferma Roberta Neri Amministratore delegato

(Teleborsa) – Il nuovo Cda dell’Enav , nominato dall’assemblea del 28 aprile, nella sua prima riunione ha confermato Roberta Neri come Amministratore delegato. Lo comunica la società, sottolineando che il Consiglio di amministrazione ha anche conferito al Presidente Roberto Scaramella “deleghe in materia di supervisione delle attività di internal auditing e, in raccordo con l’Amministratore delegato, di relazioni istituzionali nazionali e internazionali”.

Il board ha poi istituito due Comitati consiliari, secondo le raccomandazioni del codice di autodisciplina: il Comitato Remunerazioni e nomine, composto da Carlo Paris come Presidente e da Giuseppe Acierno, Maria Teresa Di Matteo e Fabiola Mascardi; il Comitato Controllo e rischi e parti correlate, composto da Nicola Maione come Presidente, da Mario Vinzia e Antonio Santi.