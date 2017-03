ENAV: 2016 record di sempre

(Teleborsa) – Conti in salita per ENAV che chiude il 2016 con un ricavi e risultato netto in aumento. Il giro d’affari arriva a 865,3 milioni di euro (+1,8% rispetto al 31 dicembre 2015).

Il traffico di rotta, in termini di unità di servizio, rispetto al 31 dicembre 2015, è aumentato dell’1,5% grazie soprattutto all’andamento positivo del traffico aereo internazionale che ha registrato un +2,9% dovuto, in gran parte, al buon andamento del traffico tra l’Italia e l’Europa.

Il traffico di terminale (che riguarda le attività di decollo e atterraggio nel raggio di circa 20 km dalla pista), è aumentato del 3,2% in termini di unità di servizio rispetto al 2015.

L’EBITDA consolidato a 254,9 milioni di euro sale del 4,9% rispetto al 31 dicembre 2015. Il Risultato netto consolidato in aumento a 76,3 milioni di euro mostra un’accelerazione del 15,5% rispetto al 31 dicembre 2015 e diventa migliore risultato nella storia dell’azienda.

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di distribuire in favore degli azionisti un dividendo di 0,176 euro per azione, pari a 95,3 milioni di euro, relativo all’esercizio 2016. Il dividendo sarà messo in pagamento il 24 maggio 2017, con stacco cedola fissato al 22 maggio 2017 e record date il 23 maggio 2017.

Per l’esercizio 2017 la società ritiene che i ricavi netti consolidati rifletteranno una crescita a bassa cifra singola percentuale. Le attività di efficienza sui costi e la maggiore produttività porteranno ad un margine EBITDA intorno al 30%. Gli investimenti nel 2017 saranno nell’ordine dei 105-110 milioni di euro: un livello in linea con quello degli ultimi 3 anni. Sulla base di questo la società prevede di poter indicare un dividendo per il 2018, relativo all’esercizio 2017, in crescita del 4% rispetto a quello confermato in data odierna per l’esercizio 2016, in linea con la dividend policy approvata e comunicata al mercato.