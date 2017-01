Enac su aeroporti italiani: nei prossimi 5 anni investimenti per 4,2 mld

(Teleborsa) – Programmati per i prossimi 5 anni finanziamenti di opere per il settore aeroportuale pari a 4,2 miliardi di euro. In particolare sull’Aeroporto intercontinentale Leonardo da Vinci Fiumicino, il più importante d’Italia e primo scalo aereo di Roma, è previsto un investimento di circa 1.750 milioni. Per Milano Linate e Milano Malpensa 579 milioni e all”Aeroporto Venezia Tessera saranno destinati 533 milioni.

E’ quanto si legge nel Report Enac del 2017, dove si fotografa lo stato di attuazione degli investimenti effettuati dalle società di gestione degli aeroporti italiani fino al 31 dicembre 2016. Nonché quelli programmati per il prossimo quinquennio, come previsto nei contratti di programma stipulati tra l’Enac e le singole società, che contengono anche i piani per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali negli aeroporti.

Questo “aggiornamento”, pubblicato da Enac, giunge in un momento decisamente importante per lo sviluppo della rete aerea di trasporto nazionale. I tre principali sistemi aeroportuali italiani, Roma, Milano e Venezia, hanno concluso il primo quinquennio di investimenti. Il Report evidenzia “il buono stato di attuazione della pianificazione approvata”, con un comportamento trainante dei tre principali sistemi aeroportuali italiani che nel 2016, in alcuni casi, hanno investito più di quanto preventivato.

Nel corso di questo periodo sono state portate a termine opere fondamentali per lo sviluppo della rete aeroportuale. Tra queste, il nuovo Molo dell’Aeroporto di Roma Fiumicino, inaugurato nel dicembre 2016, che ha comportato un investimento di 390 milioni Euro; il completamento del Terminal 1 di Milano Malpensa con la realizzazione del terzo Satellite Nord, per un investimento di circa 120 milioni di Euro; il Water Terminal e il Moving Walkway di Venezia che, insieme alla centrale di trigenerazione ad altri interventi cosiddetti “air side”, hanno richiesto investimenti pari a 111 milioni.

Il trasporto aereo si conferma perciò come uno dei settori più importanti per l’economia nazionale, con rilevante contributo al Pil nazionale, sia sotto il profilo della realizzazione di infrastrutture con valore aggiunto, sia della creazione di posti di lavoro.