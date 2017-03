ENAC, revoca ad Air Romagna la gestione totale Aeroporto di ForlÃ...

(Teleborsa) – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha revocato l’aggiudicazione della gara per la gestione dell’Aeroporto di Forlì alla società Air Romagna.

Nel 2015, infatti, la società Air Romagna era risultata aggiudicataria della procedura pubblica selettiva per l’affidamento della gestione totale dello scalo per la durata di trent’anni, ma “non si sono mai consolidate le condizioni necessarie per l’affidamento della gestione dello scalo”.