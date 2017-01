Enac: Piano nazionale non prevede nuovo aeroporto a Messina

(Teleborsa) – Il Piano nazionale degli aeroporti non prevede un nuovo scalo in Sicilia. Lo ha precisato, in relazione alle notizie circolate nei giorni scorsi sulla realizzazione di un nuovo aeroporto nell’Isola, in provincia di Messina, il Presidente dell’Enac, Vito Riggio.

“Esiste un Piano nazionale degli aeroporti approvato con decreto del Presidente della Repubblica, che ha avuto l’approvazione delle regioni, compresa, la Regione Siciliana, che non prevede la costruzione di nuovi aeroporti, né pubblici né privati, in Sicilia – ha spiegato Riggio – ma eventualmente, se lo ritenesse, dovrebbe essere il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Delrio a chiedere una deroga”.

“Io mi sono limitato a ricordare – ha concluso Riggio – l’esistenza del Piano nazionale degli aeroporti che, peraltro, i parlamentari dovrebbero conoscere bene”.